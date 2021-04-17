Невозможно договариваться со страной, которая свои национальные интересы продала военной базе США Форт-Нокс и полностью действует по указке западных «друзей», сказал глава ЛНР.
«Зеленский — это большое разочарование для тех, кто его избирал. Он оказался просто комиком, тем более поющим с чужого голоса. Такая его роль для нас делает перспективы достижения договоренностей о мире очень туманными», — сообщил Пасечник.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.