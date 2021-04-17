Президент Украины Владимир Зеленский является огромным разочарованием для тех, кто его избирал, рассказал в интервью Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Невозможно договариваться со страной, которая свои национальные интересы продала военной базе США Форт-Нокс и полностью действует по указке западных «друзей», сказал глава ЛНР.

«Зеленский — это большое разочарование для тех, кто его избирал. Он оказался просто комиком, тем более поющим с чужого голоса. Такая его роль для нас делает перспективы достижения договоренностей о мире очень туманными», — сообщил Пасечник.

Злобин рассказал, почему Зеленский поехал на фронт в Донбасс © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.