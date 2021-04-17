На Украине уже разрушена судебная система, ее функции подменяет какой-то кружок под названием СНБО, который наделил себя правом на политические преследования, на организацию гонений политических оппонентов, на закрытие телеканалов, сказал глава ЛНР.
«Под лозунгами свободы и демократии Украина уверенно движется к деспотии и бесправию. К статусу колониальной территории», — сообщил Пасечник.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
Более 68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё около 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.