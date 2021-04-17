Донецкая и Луганская Народные Республики стремятся получить доступ к рынкам сбыта, чтобы наладить полноценное партнерство с российскими предприятиями, рассказал в интервью Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава ЛНР сообщил, что Донбасс в экономическом плане поэтапно двигается вперед, в первую очередь насыщая свой рынок продуктами собственного производства.

«В первую очередь нам нужен доступ к рынкам сбыта, и мы торим к ним дорогу. Мы работаем над тем, чтобы реализовать на практике заявление Владимира Путина о налаживании прямого взаимодействия с российскими предприятиями и партнерами», — сказал Пасечник.

В ЛНР предупредили Украину о неизбежном «нюрнберге» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Большое влияние на нее оказывают военные действия со стороны Украины, а также транспортная блокада, введённая в начале 2017 года и приведшая к разрыву традиционных социально-экономических связей.