Россия намерена прекратить деятельность в стране американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, говорится в заявлении МИД России об ответных мерах в связи с враждебными действиями США, сообщает РИА Новости 16 апреля

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

«Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам», — подчеркнули в МИД РФ.

Байден разделил с Россией ответственность за глобальную стабильность и ввёл санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Это особенно актуально «на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу».