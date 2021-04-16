Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.
«Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам», — подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что подрывная работа, которая ведется этими организациями на территории России давно и планомерно, «будет доведена до конца».
Это особенно актуально «на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу».