Москва примет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран, сообщает РИА Новости 16 апреля со ссылкой на Министерство иностранных дел России

Байден разделил с Россией ответственность за глобальную стабильность и ввёл санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

«В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран», — цитирует агентство заявление МИД РФ.

Кроме того, если США не откажутся от конфронтационного курса, Россия может сократить до 300 человек численность представительства Штатов в РФ.