Россия внесет в "черные списки" восемь чиновников администрации США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 16 апреля

Ранее США внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента и Генеральной прокуратуры.

«Мы сегодня тоже опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

МИД РФ заявлял, что реакция России будет жесткой и неотвратимой.

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