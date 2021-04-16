Ранее США внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента и Генеральной прокуратуры.
«Мы сегодня тоже опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.
МИД РФ заявлял, что реакция России будет жесткой и неотвратимой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.