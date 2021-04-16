Североатлантический альянс выразил обеспокоенность планами РФ ограничить доступ в некоторые зоны Черного моря и призвал обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море и свободу судоходства, сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Ее слова приводит РИА Новости 16 апреля

«Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — говорится в заявлении представителя НАТО.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

«Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств», — цитирует агентство заявление Лунгеску.

По ее словам, «милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей» якобы создает угрозу для независимости Украины и подрывает стабильность в регионе.

ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.