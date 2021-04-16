«Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — говорится в заявлении представителя НАТО.
С 14 апреля Минобороны РФ приостановило до октября включительно разрешение для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех регионах Черного моря, которые не препятствуют судоходству через Керченский пролив и находятся внутри территориальных вод России.
«Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств», — цитирует агентство заявление Лунгеску.
По ее словам, «милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей» якобы создает угрозу для независимости Украины и подрывает стабильность в регионе.
ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.