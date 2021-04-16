Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на разговор со всеми лидерами «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости 16 апреля

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Эммануэлем Макроном и побеседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по видеосвязи.

«Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах в "нормандском формате", где вопросы решают четыре лидера», — цитирует агентство Зеленского.

Напомним, Москва не видит смысла в новом саммите «нормандской четверки», поскольку киевский режим до сих пор не выполнил обязательства, взятые на себя по итогам предыдущей встречи, состоявшейся в 2019 году.