Ранее лидеры Франции, Германии и России провели переговоры без участия Зеленского. Позднее, 16 апреля, Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и побеседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по видеосвязи.
«Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах в "нормандском формате", где вопросы решают четыре лидера», — цитирует агентство Зеленского.
Напомним, Москва не видит смысла в новом саммите «нормандской четверки», поскольку киевский режим до сих пор не выполнил обязательства, взятые на себя по итогам предыдущей встречи, состоявшейся в 2019 году.