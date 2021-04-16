Для России война в Донбассе может носить мобилизующий характер. Но в российском обществе также распространена точка зрения, что это сугубо внутреннее дело Украины. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения.

«Вопрос Минских соглашений как раз и говорит о том, что, пока мы живём по «Минску», Донбасс — это часть Украины, паспорта идут, вот в этом проблема; с другой стороны, политики часто говорят про Русский мир, что мы должны защищать соотечественников на постсоветском пространстве», — указал эксперт.

Любая неудача на донецком и украинском направлении будет бить по российской власти, поэтому нужно, чтобы и законодательная, и исполнительная власть действовали в унисон, а не было разнобоя в течениях, каким мы видим будущее Донбасса, Украины и постсоветского пространства, подчеркнул Копатько.

Россия должна возвращаться на постсоветское пространство, и у нее должна быть четкая стратегия, которая бы предусматривала системные и последовательные действия в гуманитарной, политической, образовательной и военной сфере, а также понимание, что у России по периметру должны быть союзники, а не враждебные государства, заключил собеседник издания.

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