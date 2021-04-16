Если Донбасс зачистят, то у Украины появится моральное право действовать на российском направлении, и никаких сдерживающих факторов внутри не будет, потому что они получат ещё и моральный фактор победы. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: Война в Донбассе предотвратила катаклизмы в России © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения.

Эксперт подчеркнул, что победа Азербайджана в карабахском конфликте вскружила голову многим украинским военным.

«Владимир Владимирович говорил, и министр иностранных дел, мы не бросим, но вопрос Минских соглашений как раз и говорит о том, что пока мы живём по «Минску», Донбасс — это часть Украины, паспорта идут, вот в этом проблема; с другой стороны, политики часто говорят про Русский мир, что мы должны защищать соотечественников на постсоветском пространстве», — указал Копатько.

Любая неудача на донецком и украинском направлении будет бить по российской власти, поэтому нужно, чтобы и законодательная, и исполнительная власть действовали в унисон, а не было разнобоя в течениях, каким мы видим будущее Донбасса, Украины и постсоветского пространства, заключил собеседник издания.

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