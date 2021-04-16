Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на самом деле является энергетической войной. Ее слова приводит РИА Новости 16 апреля

Ранее Зеленский заявил, что рассматривает ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2» как энергетическую войну.

«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — подчеркнула Захарова.

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В результате были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины, а украинские «активисты» препятствовали возобновлению энергоснабжения полуострова.

Захарова отметила, что в сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения Крыма против крымчан была развернута «не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».

«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну асимметрично — строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма», — сказала Захарова.

В частности, был введен в строй энергомост «Кубань — Крым», активно вводятся новые энергогенерирующие мощности.

Транспортная блокада Крыма завершилась после постройки Крымского моста через Керченский пролив, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом на всем постсоветском пространстве за последние годы и самым длинным мостом в Европе.