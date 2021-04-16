Ранее Зеленский заявил, что рассматривает ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2» как энергетическую войну.
«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — подчеркнула Захарова.
Она напомнила «ЗеПрезиденту», как в октябре-ноябре 2015 года так называемые крымско-татарские и украинские активисты повредили опоры линий электропередачи, связывающие российский полуостров с континентальной Украиной.
В результате были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины, а украинские «активисты» препятствовали возобновлению энергоснабжения полуострова.
Захарова отметила, что в сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения Крыма против крымчан была развернута «не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».
«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну асимметрично — строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма», — сказала Захарова.
В частности, был введен в строй энергомост «Кубань — Крым», активно вводятся новые энергогенерирующие мощности.
Транспортная блокада Крыма завершилась после постройки Крымского моста через Керченский пролив, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом на всем постсоветском пространстве за последние годы и самым длинным мостом в Европе.