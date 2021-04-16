Спортсмен скончался на 72-м году жизни. Сообщается, что причина смерти — инсульт.
«О его спортивных заслугах знают все. Уход Новикова — это утрата для мирового спорта. Но я, как человек, курировавший Сергея Петровича накануне московской Олимпиады, добавлю, что это был очень контактный, коммуникабельный человек. У него осталось много друзей, которые скорбят вместе с нами», — сказал почетный президент Федерации дзюдо России Геннадий Калеткин.
Сергей Новиков родился в 1949 году в Москве. Затем переехал с родителями в Киев. Стал заниматься самбо под началом Ярослава Волощука. Стал чемпионом Украины, затем чемпионом СССР по самбо.
В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Сергей Новиков одолел дзюдоиста из ФРГ Гюнтера Нойройтера. Также Новиков — многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира.
В 1996 году Новиков разработал новый вид единоборства — «русский бой» (международное название — «универсальный бой»). В последние годы жизни спортсмен возглавлял Федерацию дзюдо Московской области.