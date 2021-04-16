Сегодня стала высказываться точка зрения, что жители Донбасса настолько устали от войны и неопределенного статуса региона, что примут любой вариант, включая возвращение в состав Украины, лишь бы конфликт разрешился.
Эксперт пояснил, что, несмотря на множество накопившихся проблем, усталость и пандемию коронавируса, люди будут пытаться решать свои задачи внутри республик, и для этого есть и возможности, и предпосылки.
«Донбасс никогда не был нахлебником, и менталитет людей, живущих в Донбассе, — это не иждивенцы. Даже в этих границах это может стать очень успешным проектом, как минимум в плане восстановления и самообеспечения», — подчеркнул Копатько.
Даже если начнётся геополитический катаклизм, то это не станет фактором мирного вхождения и слияния Донбасса с Украиной, так как Киев по-прежнему не принимает Донецк и Луганск как сторону переговоров, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.