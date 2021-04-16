Судя по тому, что жители Донбасса держатся уже столько лет, вряд ли они согласятся на любой вариант урегулирования вооруженного конфликта. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: Война в Донбассе предотвратила катаклизмы в России © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что, несмотря на множество накопившихся проблем, усталость и пандемию коронавируса, люди будут пытаться решать свои задачи внутри республик, и для этого есть и возможности, и предпосылки.

«Донбасс никогда не был нахлебником, и менталитет людей, живущих в Донбассе, — это не иждивенцы. Даже в этих границах это может стать очень успешным проектом, как минимум в плане восстановления и самообеспечения», — подчеркнул Копатько.

Даже если начнётся геополитический катаклизм, то это не станет фактором мирного вхождения и слияния Донбасса с Украиной, так как Киев по-прежнему не принимает Донецк и Луганск как сторону переговоров, заключил собеседник издания.

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