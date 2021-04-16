В Германии сейчас, как и в принципе в Европе, наблюдается дефицит вакцин от COVID-19. Вакцин не хватает, производственные мощности достаточно маленькие, сообщил политолог.
«Есть желание закупить вакцины, прежде всего Sputnik V, так как он имеет хорошую репутацию», — сказал Рар.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса Sputnik V более чем из 50 стран. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.