Джо Байден стал первым американским президентом, который с самого начала сказал, что он не будет ставить задачу улучшения отношений с Россией, и что он готов к противостоянию с ней. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин о геополитическом выборе России, США, Германии и Украины © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным на фоне новых санкций, заявил буквально следующее: «Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

«Особенно интересно, что президентство Байдена началось с пролонгации договора СНВ-2, против чего выступала администрация Трампа. Я не знаю, в какой степени этот договор был интересен России, но поспешность, с какой Москва согласилась на его пролонгацию, мне кажется, дала Байдену иллюзию, что с Москвой можно общаться без особенных усилий», — указал эксперт.

Главная задача Байдена состоит в том, чтобы снизить эффективность российской политики в мире, её влияние, её привлекательность, её возможности, а также максимально оборвать связи внешнего мира с Москвой или, по крайней мере, поставить их под знак вопроса, решив тем самым проблему, которая не решается полностью только с помощью санкций, считает Злобин.

Вашингтон будет поддерживать Киев, в том числе в возможном противостоянии с Россией, будет оказывать ему военно-техническую и финансовую помощь, масштаб и летальность которой могут быть значительно увеличены, заключил собеседник издания.

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