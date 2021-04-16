В Киевской области женщина по неизвестной причине избила правоохранителя метлой. Видео выложили в группе Facebook «Киев оперативный» 16 апреля

В Киеве полицейский избил женщину без маски и нарвался на увольнение © кадр из видео "Киев оперативный"

В ролике видно, как женщина подбирает метлу дворника с земли и бьет древком по голове полицейского, который попался ей под горячую руку. От удара мужчина согнулся и беспомощно присел. Затем женщина спокойно села на скамью рядом с подругой.

Голову правоохранителя защищала лишь бейсболка. Сообщается, что врачи диагностировали у него гематому и сотрясение мозга.

Что именно вызвало гнев женщины с метлой, пока неизвестно. Ее задержали, начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Хулиганке грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.