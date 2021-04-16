«Судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Украина заочно арестовала 199 лайнеров, которые совершали регулярные пассажирские рейсы на полуостров. Также прокуратура обратилась в Интерпол для того, чтобы объявить 109 самолетов в международный розыск.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.