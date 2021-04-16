Суд Украины заочно наложил арест на 12 российских самолетов, которые совершали перелеты в Крым, за нарушение украинского законодательства, сообщила прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя на странице в Facebook 15 апреля

«Судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении.

Украина своими санкциями признала Крым российским — сенатор © РИА Новости, Нина Зотина

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.