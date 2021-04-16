Европа однозначно рассматривает Украину как страну транзитера-газа, независимо от того, будет или не будет построен «Северный поток – 2». Об этом рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что строительство «Северного потока 2» — это энергетическая война. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что энергетическая война — это энергоблокада Крыма.

Германия неоднократно заявляла о том, что украинские мощности должны использоваться, да и в целом Европа не собирается сбавлять обороты в потреблении газа, что бы сейчас ни говорили о «зелёной энергетике», пояснил эксперт.

«Европа нуждается в российском газе. И строительство «Северного потока — 2» не отменяет актуальности украинского пути транспортировки газа. Европа и дальше будет лоббировать существование украинского транзитного пути», — считает Бондаренко.

Украина как транзитное государство — в интересах Европейского союза, но в интересах ли это Соединённых Штатов — это уже другой вопрос, резюмировал политолог.

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