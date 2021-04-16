Ранее кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила, что в США готовятся съемки ремейка «Иронии судьбы» с американскими актерами. Режиссером ленты назначен Марюс Вайсберг. Роли главных героев исполнят молодые звезды Голливуда.
По мнению актрисы, американская версия картины не сравнится с советским оригиналом.
«Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить», — сказала Талызина.
Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова вышел на экраны 1 января 1976 года.
Валентина Талызина сыграла в нем подругу главной героини Нади, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска. Кроме того, Талызина озвучила героиню Брыльской.