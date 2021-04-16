Актриса Валентина Талызина не верит в успех картины, которую летом 2021 года будут снимать в США по мотивам «Иронии судьбы». Об этом она на днях сказала в комментарии «Газете.ру»

«Ирония судьбы»: Как один фильм победил всех украинских чиновников © РИА Новости, В. Алисов | Перейти в фотобанк Марюс Вайсберг. Роли главных героев исполнят молодые звезды Голливуда.

По мнению актрисы, американская версия картины не сравнится с советским оригиналом.

«Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить», — сказала Талызина.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова вышел на экраны 1 января 1976 года.

Валентина Талызина сыграла в нем подругу главной героини Нади, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска. Кроме того, Талызина озвучила героиню Брыльской.