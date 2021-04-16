Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что, после того как занял должность лидера украинского государства, он стал более жестким политиком. Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica, опубликованном 16 апреля

«Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней, то действительно становишься жестче. Но это от уверенности: можно установить мир, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, для установления мира в Донбассе необходимы «реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами».

Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.