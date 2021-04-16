Вашингтон рассмотрит вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине в случае необходимости. Об этом временная поверенная в делах США Кристина Квин сообщила во время брифинга с премьером Украины Денисом Шмыгалем 16 апреля, трансляцию вели украинские телеканалы

Введут войска на Украину: Климкин объяснил, зачем Байдену режим ЧП © МИД Украины сказала она.

Квин отметила, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в стране на фоне «чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской федерации». Так, в Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят «гораздо скромнее» учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.