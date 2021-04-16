Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал «путинский режим» «бешеной собакой» у украинской границы и заявил, что в случае «вторжения» России на Украину ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации. Он написал об этом на своей странице в Facebook 16 апреля

Мэр Ивано-Франковска организовал сбор добровольцев на случай «вторжения» России © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

«Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот… Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться!» — заявил Аваков.

Он подчеркнул, что сегодня украинцам крайне важно ответить на якобы угрозу собранно и адекватно. Министр призвал консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов — регулярные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), МВД и резервистов — объединиться и встать на защиту Украины.

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины в случае полномасштабного вторжения России, а в Одессе и области пройдут трехдневные «антитеррористические» учения Службы безопасности Украины (СБУ) и будет введен «особый режим».

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят «гораздо скромнее» учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.