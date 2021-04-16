Экс-глава МИД Украины Павел Климкин пришел 15 апреля в эфир ток-шоу «Право на власть» с красной нитью на запястье и вызвал недоумение у пользователей сети, в частности, о состоянии экс-министра задумался музыкант Антон Мухарский в Facebook

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По словам Мухарского, обычай носить на запястье красную нить «от сглаза» сродни вере в чудодейственные свойства пирамидок Гордона, уринотерапии и выкатыванию порчи яйцом. Музыкант обвинил Климкина в «суеверном варварстве и «бытовой постсоветской демонологии».

«Красная нить на запястье бывшего главы МИД (которому я, кстати, симпатизирую), который размышляет о том, как победить Россию, — это некий культурологический шок!!!» — ужаснулся Мухарский.

В комментариях часть пользователей заступилась за Климкина. «Он свободный человек, хочет — носит нить, хочет — делает татуаж», «Некоторое время Мадонна тоже носила такую», — написали они.

Другие вспомнили, что с красной нитью на руке ранее также щеголял экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.