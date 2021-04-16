Павел Григорьевич Кожевников

Родился в 1949 году в городе Уральске, Казахская ССР.

В 1971 году окончил факультет английского языка Уральского Пединститута.

1971-1976 гг. работал учителем английского языка в школе.

1977-1981 гг. на комсомольской работе. Избирался 1-м секретарём Зелёновского райкома, секретарём Уральского Обкома комсомола.

1981-1987 гг. работал в ЦК Компартии Казахстана, в отделе Зарубежных связей.

1987-1988 — завуч СШ 107 города Алма-Аты.

1988-1991 — директор СШ 22 города Алма-Аты.

1991-1992 — ведущий специалист корпорации КРАМДС.

В июне 1992 года женился на американке и эмигрировал в США.

В США работал:

— вице-президентом издательской компании «Слова»;

— преподавателем русского языка различных компаний;

— переводчик НАСА (переводил рабочие заседания русско-американской группы по строительству Международной космической станции.) Хьюстон, НАСА, США;

— 1997-2007 гг. — преподавал мировую историю и русский язык в школе Митчелл. Колорадо Спрингс;

— в настоящее время — преподаватель русского языка в Колорадском Университете г. Колорадо Спрингс;

С 2019 г. по настоящее время — член редколлегии крупнейшей на западе США газеты «Горизонт». Денвер, США.