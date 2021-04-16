«Мне парни принесли список телефонных номеров знакомых. В определенный момент очередь дошла до Зеленского, поскольку я дружил с "Кварталом-95". Он сначала не поверил, а потом говорит: "Ой, Юрий Витальевич, как давно не виделись, посидеть бы, выпить…". Я говорю: "Спасибо, я уже посидел…"», — рассказал он.
В 2010 году Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Луценко уголовные дела о завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, а также о превышении служебных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Позже его задержали сотрудники СБУ по подозрению в затягивании ознакомления с материалами уголовного дела, неявке на допросы, а также подготовке к побегу за границу. На следующий день Печерский районный суд Киева приговорил его к аресту сроком на два месяца. Луценко был помещён в Лукьяновский СИЗО. Позже Апелляционный суд Киева продлил срок ареста до 5 месяцев. После этого решения Луценко объявил голодовку.
В ходе судебных слушаний практически все свидетели в деле Луценко категорически отказались от своих показаний, данных ими на досудебном следствии. Более того, потерпевшие в деле перестали считать себя таковыми. Генеральной прокуратурой проверялись факты давления на свидетелей со стороны защиты. В 2012 году его все же приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Через год президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О помиловании осуждённых», среди которых был и Луценко. Он был освобождён от дальнейшего отбывания основного наказания. Годом позже, 20 марта 2014 года, уже после победы Евромайдана, Печерский районный суд Киева отменил все судебные приговоры, вынесенные против Луценко, реабилитировав его как политического заключенного.