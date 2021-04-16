Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 16 апреля на YouTube-канале народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко рассказал, как звонил нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому из Менской исправительной колонии

«Мне парни принесли список телефонных номеров знакомых. В определенный момент очередь дошла до Зеленского, поскольку я дружил с "Кварталом-95". Он сначала не поверил, а потом говорит: "Ой, Юрий Витальевич, как давно не виделись, посидеть бы, выпить…". Я говорю: "Спасибо, я уже посидел…"», — рассказал он.

Юрий Луценко: кто он © пресс-служба ГП Украины | пресс-служба ГП Украины | Перейти в фотобанк

В ходе судебных слушаний практически все свидетели в деле Луценко категорически отказались от своих показаний, данных ими на досудебном следствии. Более того, потерпевшие в деле перестали считать себя таковыми. Генеральной прокуратурой проверялись факты давления на свидетелей со стороны защиты. В 2012 году его все же приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Через год президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О помиловании осуждённых», среди которых был и Луценко. Он был освобождён от дальнейшего отбывания основного наказания. Годом позже, 20 марта 2014 года, уже после победы Евромайдана, Печерский районный суд Киева отменил все судебные приговоры, вынесенные против Луценко, реабилитировав его как политического заключенного.