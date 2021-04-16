Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал «Всеукраинский банк развития», которым владел сын четвертого президента Украины Александр Янукович, сообщила пресс-служба ФГВФЛ

Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 14 апреля.

«Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным», — сообщается в пресс-службе фонда.

В фонде также добавили, что требования кредиторов к банку, которые выражали недовольство, теперь погашены, а полномочия ФГВФЛ как ликвидатора банка на данный момент прекращены.

Янукович просит об участии в судебном заседании по делу о госизмене © РИА Новости/Владимир Трефилов

С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация, так как он был признан неплатежеспособным после санкций Евросоюза в отношении главы банка Александра Януковича.

Ранее Фонд гарантирования вкладов ликвидировал другой банк из бизнес-группы сына Януковича — Украинский Бизнес Банк. На протяжении семи лет его главой был экс-вице-премьер Сергей Арбузов, сбежавший из Украины.