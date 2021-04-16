Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 14 апреля.
«Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным», — сообщается в пресс-службе фонда.
В фонде также добавили, что требования кредиторов к банку, которые выражали недовольство, теперь погашены, а полномочия ФГВФЛ как ликвидатора банка на данный момент прекращены.
«Всеукраинский банк развития» работал на рынке с 2009 года и входил в группу крупных финансовых учреждений.
С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация, так как он был признан неплатежеспособным после санкций Евросоюза в отношении главы банка Александра Януковича.
Ранее Фонд гарантирования вкладов ликвидировал другой банк из бизнес-группы сына Януковича — Украинский Бизнес Банк. На протяжении семи лет его главой был экс-вице-премьер Сергей Арбузов, сбежавший из Украины.