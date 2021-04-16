В Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 апреля

Журналисты спросили у него, можно ли сказать, что острая фаза напряжения на линии соприкосновения осталась позади.

«Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», — ответил Песков.

Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский встречается 16 апреля с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также проведет переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Пескова, «очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время разговора с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня».