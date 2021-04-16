Мэр Львова Андрей Садовой попросил Белый дом о помощи в организации «территориальной обороны» города. Об этом он сказал в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин 16 апреля

«В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас», — написал Садовой на своей странице в Facebook.

Львов присоединится к НАТО? Мэр Садовый похвастался визитом главы Военного комитета Альянса © Facebook, Андрій Садовий Василий Вовк предположил, что Украина может навсегда потерять Донецкую, Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области, если НАТО вмешается в ситуацию на востоке страны.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.