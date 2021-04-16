Эксперимент Минздрава Украины по тотальной вакцинации населения от коронавируса стартовал в курортном городе Моршин, Львовская область, сообщил 16 апреля сайт мэрии города.

На 4239 жителей Моршина выделено 2400 доз китайской вакцины CoronaVac, которая ранее не проходила апробацию на Украине.

Граждане Украины с большим недоверием относятся к закупаемым правительством Украины импортным вакцинам.

«Китайская вакцина курам на смех оказалась. Потому что 50% эффективности — это как в том фильме «Брат-2» — «гранаты у нас 50 на 50 взорвутся или нет». А это же о жизни речь!», — ранее говорил в интервью «КП» политик и журналист Анатолий Шарий.

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze Ильи Кивы есть претензии к британско-индийской вакцине CoviShield, после прививки которой умерли несколько граждан Украины. Как говорит депутат, лично он «индийской мочой» прививаться не будет.

По количеству заболевших Львовская область сейчас занимает первое место среди всех областей Западной Украины.