В Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе, надо внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков назвал условие для деэскалации ситуации в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне эскалации в Донбассе посетит в пятницу Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. К их переговорам может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне предстоящей встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. По словам Пескова, для России было бы важно, чтобы Меркель и Макрон донесли до Зеленского тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения.