Украина — это страна двух наций. Одна нация — это украинцы, а вторая — это русские, хотя они и носят украинские фамилии. Об этом рассказал социолог и один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

«Решили, что нужно сломать русских, это население Новороссии, поэтому никакого другого решения украинского вопроса для России не осталось, кроме военно-политического. Регионы уже неспособны сопротивляться самостоятельно, до 2014 года это было возможно», — указал Баранов.

Если Россия сейчас этот момент упустит, то она окажется перед фактом, что может и Белоруссия от нее уйти, и это будет для Москвы самым настоящим геополитическим поражением, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.