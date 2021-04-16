Естественно, что такая страна не могла развиваться по сценарию мононационального государства, учреждённому в 1991 году: она могла уживаться внутри, как-то мирно врастая в союз с Россией, но этот сценарий отторгли украинские националисты, украинские и западные олигархи.
«Решили, что нужно сломать русских, это население Новороссии, поэтому никакого другого решения украинского вопроса для России не осталось, кроме военно-политического. Регионы уже неспособны сопротивляться самостоятельно, до 2014 года это было возможно», — указал Баранов.
Если Россия сейчас этот момент упустит, то она окажется перед фактом, что может и Белоруссия от нее уйти, и это будет для Москвы самым настоящим геополитическим поражением, заключил собеседник издания.
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