Украинский артист Андрей Данилко показал на днях в Instagram своего «двойника» в образе, близком к стилю Верки Сердючки

«Серьезнее, чем кажется»: продюсер Данилко сообщил о его проблемах со здоровьем © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿ Верки Сердючки и рядом с ним — фото певца Гарри Стайлза на церемонии «Грэмми» в похожем боа из перьев.

«Верка Сердючка, СВ-шоу, 1998. Harry Styles, Grammy Show 2021», — написал артист.

«Неповторимый оригинал и жалкая копия», «Беспредел», «Хорошо, хоть звезду не стырили», — отметили поклонники Сердючки.

К 30-летнему юбилею Верки Сердючки Андрей Данилко готовит новый трек и видео в полюбившемся зрителям образе.

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Гарри Стайлз — британский певец и актер, ставший известным благодаря группе One Direction и участию в шоу The X Factor. На странице певца в Instagram много красочных и запоминающихся образов — среди прочего он снялся в розовой пачке балерины.