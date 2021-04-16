Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ольга Стефанишина 16 апреля в парламенте передала министру здравоохранения Украины Максиму Степанову «погребальную» гвоздику от родственников умершего от коронавируса мужчины. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал «Рада»

«Увеличивать дальше некуда»: Степанов раскрыл неутешительную статистику по койкам с кислородом © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По ее словам, через несколько дней мужчина заболел и умер.

«[Родственники] просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит конкретный человек и конкретные трагедии и человеческие судьбы», — добавила Стефанишин и передала министру цветок.

В ответ Степанов, едва не срываясь на крик, обвинил нардепа в манипуляциях смертями людей. Слова министра сопровождались криками «Ганьба».

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 17 479 новых случаев заболевания COVID-19, умерли еще 438 пациента. Сейчас в стране действует адаптивный карантин: в зависимости от сложности ситуации с заболеваемостью в том или ином регионе, они помещаются в «зеленую», «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны.

Вакцинация началась только в конце февраля, и на сегодня в стране сделали почти 433 тысячи прививок от коронавируса (первая доза). Количества вакцины, которое поставили в страну не хватает для всего населения.