«Пока вы тут докладываете, именно в эти минуты, господин Степанов, на одном из киевских кладбищ хоронят мужчину. Он умер от коронавируса. И родственники просили вам рассказать его историю. Еще три недели назад это был абсолютно здоровый мужчина 68 лет. У него был, правда, диабет. Он пошел к семейному врачу и попросил его вакцинировать от COVID-19, а ему сказали: "Вакцин для вас нет". У нас нет в стране почти вакцин, потому что вы их не поставили», — возмутилась Стефанишина.
По ее словам, через несколько дней мужчина заболел и умер.
«[Родственники] просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит конкретный человек и конкретные трагедии и человеческие судьбы», — добавила Стефанишин и передала министру цветок.
В ответ Степанов, едва не срываясь на крик, обвинил нардепа в манипуляциях смертями людей. Слова министра сопровождались криками «Ганьба».
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 17 479 новых случаев заболевания COVID-19, умерли еще 438 пациента. Сейчас в стране действует адаптивный карантин: в зависимости от сложности ситуации с заболеваемостью в том или ином регионе, они помещаются в «зеленую», «желтую», «оранжевую» или «красную» зоны.
Вакцинация началась только в конце февраля, и на сегодня в стране сделали почти 433 тысячи прививок от коронавируса (первая доза). Количества вакцины, которое поставили в страну не хватает для всего населения.