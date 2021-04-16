Введенные США антироссийские санкции представляют собой «меры гегемона», которые не поддерживаются мировым сообществом. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, передает РИА Новости

Байден разделил с Россией ответственность за глобальную стабильность и ввёл санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Представитель МИД КНР также призвал Москву и Вашингтон решать разногласия путем консультаций и диалога.

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства РФ. Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, как утверждают власти США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках.

Также ограничения введены в отношении 16 физических и 16 юридических лиц, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Еще на пять физических и три юридических лица наложены санкции из-за присоединения Крыма к РФ.

Кроме того, США вышлют 10 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и наложат ограничения на операции с российским госдолгом. Так, с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США получат решительный отпор со стороны России в ответ на агрессивное поведение — Москва неотвратимо отреагирует на американские санкции.