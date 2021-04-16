Дизайнер выложил ряд снимков и картинок с примерами. Прежде всего нужно определить, какой у вас тип лица, а затем смело выбирать очки по душе.
«Следует подбирать оправу, подходящую к вашим чертам лица, а не слепо гнаться за трендами», — подчеркнул Тан.
По словам украинского дизайнера, хитами 2021 года признаны очки-полумесяцы, которые любит носить Ким Кардашьян, и квадратные очки в стиле 70-х. Также в моде остаются очки в круглой оправе.
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Беспроигрышный выбор — универсальные формы, которые, по мнению Тана, подойдут всем. Это классические очки-«авиаторы» и оправа — кошачий глаз.
Дизайнер призвал не гнаться за дешевизной и не покупать очки в переходе или на сомнительных сайтах. При этом выбор брендового аксессуара гарантирует качество линз и защиту от УФ-излучения, заявил Тан.