Украинский дизайнер Андре Тан 16 апреля в Instagram поделился секретами выбора идеальных очков для любой формы лица

Касается каждого: украинский модельер научил, как спастись от выгорания © Андре Тан/Instagram

«Следует подбирать оправу, подходящую к вашим чертам лица, а не слепо гнаться за трендами», — подчеркнул Тан.

По словам украинского дизайнера, хитами 2021 года признаны очки-полумесяцы, которые любит носить Ким Кардашьян, и квадратные очки в стиле 70-х. Также в моде остаются очки в круглой оправе.

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Беспроигрышный выбор — универсальные формы, которые, по мнению Тана, подойдут всем. Это классические очки-«авиаторы» и оправа — кошачий глаз.

Дизайнер призвал не гнаться за дешевизной и не покупать очки в переходе или на сомнительных сайтах. При этом выбор брендового аксессуара гарантирует качество линз и защиту от УФ-излучения, заявил Тан.