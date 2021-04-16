На Украину доставлена ​​первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech в количестве 117 тысяч доз, передает Укринформ 16 апреля

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze Отмечается, что вакцины были доставлены ​​самолетом в аэропорт «Киев».

Вакцина Comirnati от Pfizer-BioNTech — это мРНК вакцина против COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Она разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно результатам клинических исследований, ее эффективность составляет 95%.

На Украине вакцину Comirnati зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Согласно плану вакцинации населения, первые прививки Pfizer получат пожилые люди, находящиеся в интернатах, а также работники Госслужбы по ЧС и Госпогранслужбы.

Вакцинация на Украине началась позднее всего в Европе — 24 февраля. За день до этого в страну прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Всего в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить восемь миллионов доз вакцины.