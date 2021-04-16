Отмечается, что вакцины были доставлены самолетом в аэропорт «Киев».
Вакцина Comirnati от Pfizer-BioNTech — это мРНК вакцина против COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Она разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно результатам клинических исследований, ее эффективность составляет 95%.
На Украине вакцину Comirnati зарегистрировали 22 февраля 2021 года.
Согласно плану вакцинации населения, первые прививки Pfizer получат пожилые люди, находящиеся в интернатах, а также работники Госслужбы по ЧС и Госпогранслужбы.
Вакцинация на Украине началась позднее всего в Европе — 24 февраля. За день до этого в страну прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.
Всего в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить восемь миллионов доз вакцины.