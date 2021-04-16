Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, обнародованном на сайте главы государства 16 апреля

Зеленский также обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины и подчеркнул, что «кто-то точно проиграет», как и в любой войне.

«Если "Северный поток – 2" достроят — не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так можно. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так можно», — сообщил Зеленский.

Также украинский президент выразил благодарность США за их санкционную политику в отношении России, так как, по его словам, это поможет Украине.

«Не осушить украинскую трубу». Ищенко сказал, зачем именно нужен «Северный поток — 2» © РИА Новости, Нина Зотина

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.