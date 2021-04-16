Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и российский Крым со временем станут «мертвыми территориями», куда не приедут даже туристы. Он сказал об этом в интервью газете Le Figaro 15 апреля

Зеленский высказался о Донбассе, Медведчуке и Крыме © пресс-служба президента Украины

«Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация, — в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению», — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.