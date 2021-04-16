Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили. Об этом глава украинского государства заявил 15 апреля в интервью Le Figaro

«Зеленский - неполноценный президент, но Путин в него верит» - Марков © скриншот видео Украина • РУ

«Я попросил руководителя Офиса [президента Андрея Ермака] связаться [с президентом РФ], я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — сказал Зеленский.

По его словам, Россия пытается запугивать Украину своими действиями в Донбассе, чтобы якобы спровоцировать украинскую сторону на наступление, но украинские военные будут и в дальнейшем воздерживаться от такой реакции.

«Мы слышали эту риторику, что он (Путин. — Ред.) возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило… Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы — на своей земле», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что Россия напряженно реагирует на сближение Украины с НАТО.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В ОБСЕ заявили о пике нарушений в Донбассе. Число нарушений за последние две недели достигло самого высокого уровня в этом году, отметили в организации. Переговоры в «нормандском формате» также не приносят результатов, поскольку отношения между Россией и Западом ухудшились на фоне обвинений украинской стороны, которые Запад традиционно поддерживает.