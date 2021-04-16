Из перечня запрещенных критериев для донорства крови на Украине исключили гомосексуальные отношения. Об этом правозащитники национальной сети параюристов сообщили на своей странице в Facebook 15 апреля

Украинец просит суд позволить гомосексуалам стать донорами крови © CC0, Pixabay

Сейчас доступен только обновленный текст «Порядка медицинского обследования доноров крови и компонентов крови», в котором отсутствует пункт о гомосексуальной ориентации. Правозащитники называют такое решение шагом вперед.

«Наконец: отменен дискриминационный запрет для людей, имеющих гомосексуальные отношения, выступать донор(к)ами крови в Украине! Благодаря совместным адвокатийным усилиям многих заинтересованных сторон и опираясь на здравый правовой и медицинский смысл, Министерство здравоохранения Украины полностью пересмотрело правила донорства, исключив дискриминационные ограничения, которые действовали более 15 лет», — говорится в сообщении.

В 2015 году Европейский суд по правам человека постановил недопустимым запрещать гомосексуалам становиться донорами, если есть методы, которые позволяют выявить ВИЧ, и опросы, которые могут обеспечить безопасность реципиента. Ведь в противном случае такую ситуацию можно считать дискриминацией по признаку сексуальной ориентации.