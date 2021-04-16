Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), известная по песне «Охрана, отмена», вскоре улетит из Украины на учебу в США. Об этом на днях сообщил ее продюсер Михаил Ясинский в YouTube-шоу «Слава+»

Потому что хорошая девочка: украинская певица потеряла голос © Джерри Хейл/Инстаграм Jerry Heil - человек уникального дарования и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг.

«Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли на композиторское отделение, побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами. Я хочу, чтобы она поварилась там и либо вернулась с чем-то новым, либо, возможно, там и осталась», — заявил Ясинский.

Он отметил, что еще в 2019 году Jerry Heil ездила в родной Васильков на маршрутке, а сегодня к ней пришла популярность, у нее множество фанатов и рекламные контракты с крупными брендами.

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Яна Шемаева родилась в 1995 году в городе Василькове Киевской области. Два года проучилась в Киевском институте музыки им. Глиэра. С 2012 года стала известна благодаря каверам на хиты украинских звезд, также вела видеоблог. В 2019 году прогремела ее песня «Охрана, отмена», которая стала хитом на Украине и в России.