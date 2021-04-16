Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров в «нормандском формате» зависит от позиции президента Франции Эммануэля Макрона. Его слова прозвучали в интервью изданию Le Figaro, которое у себя на сайте выложила пресс-служба главы украинского государства 16 апреля

На вопрос о том, мертв ли «нормандский формат», Зеленский ответил, что что всё зависит от Макрона, и только он может сделать «искусственное дыхание» и вывести из комы «Нормандию».

«Мне кажется, что "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать», — сказал Зеленский.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.