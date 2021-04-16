Сегодня на Украине нет оснований для введения режима военного положения. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире «4 канала» 15 апреля

Введут войска на Украину: Климкин объяснил, зачем Байдену режим ЧП © МИД Украины

Спикер считает, что парламент займет «единодушную или почти единодушную» позицию в случае возникновения вопросов относительно обороноспособности и защиты территориальной целостности Украины.

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят «гораздо скромнее» учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в стране на фоне «чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской федерации». Ранее Вашингтон сообщил о высылке 10 российских дипломатов в рамках нового пакета санкций против РФ.