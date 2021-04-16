В польском Кракове женщина заметила «жуткое существо», сидящее на дереве, и вызвала сотрудников службы защиты животных, чтобы те сняли с дерева, как выяснилось впоследствии, круассан. Об этом на днях сообщается на странице Краковского общества защиты животных в Facebook

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Инспекторы знали, что эта рептилия не способна пережить прохладную весеннюю температуру, но задались вопросом, могла ли она оказаться выброшенной кем-то из соседей звонившей.

В итоге приехавшие на место сотрудники зоозащитники обнаружили застрявший в ветках дерева круассан, вероятно, выброшенный из окна или специально туда помещенный, чтобы покормить птиц.