«Эта тварь!!! Она два дня сидит на дереве через квартал! Люди не открывают окна, потому что боятся, что она войдет в их дом! Она коричневая, она сидит на дереве и это… да, это… игуана! Она здесь два дня, и все ее боятся!» — процитированы слова позвонившей женщины.
Инспекторы знали, что эта рептилия не способна пережить прохладную весеннюю температуру, но задались вопросом, могла ли она оказаться выброшенной кем-то из соседей звонившей.
В итоге приехавшие на место сотрудники зоозащитники обнаружили застрявший в ветках дерева круассан, вероятно, выброшенный из окна или специально туда помещенный, чтобы покормить птиц.