Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что через 2-3 года в украинской столице не будет маршруток. Об этом он сообщил в интервью «Радио НВ» 15 апреля

По словам киевского мэра, на данный момент власть не может запретить этот вид транспорта, так как он «выполняет свою функцию».

«Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города», — сказал Кличко.

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О том, что на Украине появится новая модель общественного транспорта без маршруток, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял еще в мае 2020 года. Тогда он сказал, что профильное министерство уже инициировало соответствующий законопроект.