По словам киевского мэра, на данный момент власть не может запретить этот вид транспорта, так как он «выполняет свою функцию».
«Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города», — сказал Кличко.
Мэр украинской столицы также напомнил, что за последние годы Киев закупил около 300 автобусов и 100 трамваев.
О том, что на Украине появится новая модель общественного транспорта без маршруток, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял еще в мае 2020 года. Тогда он сказал, что профильное министерство уже инициировало соответствующий законопроект.