«Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — заявили в пресс-службе компании.
Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного беспилотника «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и находиться в полете до суток. Беспилотник может применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром».
Стоимость проекта составляет более 4 миллиардов рублей. Производство будет экологически чистым и бесшумным.