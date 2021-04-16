Компания «Кронштадт» начала строить в Дубне Московской области первый в России специализированный завод по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости

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Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного беспилотника «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и находиться в полете до суток. Беспилотник может применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром».

Стоимость проекта составляет более 4 миллиардов рублей. Производство будет экологически чистым и бесшумным.