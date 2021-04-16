Украина получит от Турции боевые дроны – подписано соглашение
Украина получит от Турции боевые дроны – подписано соглашение
© пресс-служба министерства обороны Украины
«Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — заявили в пресс-службе компании.

Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного беспилотника «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и находиться в полете до суток. Беспилотник может применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром».

Стоимость проекта составляет более 4 миллиардов рублей. Производство будет экологически чистым и бесшумным.