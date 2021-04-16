«Поручил руководителю муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения сможет отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», — написал Марцинкив.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.
В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят «гораздо скромнее» учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.