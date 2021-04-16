Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины в случае полномасштабного вторжения России. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 15 апреля

«Поручил руководителю муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения сможет отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», — написал Марцинкив.

Зеленский пожалуется Макрону на усталость от жизни «в прихожей» ЕС и НАТО © AP, Efrem Lukatsky

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят «гораздо скромнее» учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.