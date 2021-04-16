Исполнять обязанности губернатора области будет первый заместитель председателя Валерий Жалдак. Об этом говорится в соответствующих указах главы государства от 15 апреля, обнародованных на сайте президента.
«Освободить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сообщается в одном из документов.
Владимир Зеленский назначил предпринимателя Андрея Назаренко губернатором Кировоградской области меньше года назад — в конце августа 2020-го во время предвыборного партийного мероприятия «Слуги народа» в Кропивницком (бывший Кировоград).
Назаренко летом 2020 года занял место Андрея Балоня, которого задержали по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов гривен. Балонь возглавлял Кировоградскую ОГА также менее года.