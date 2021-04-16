Чрезвычайное положение в США, которое 15 апреля ввел президент Джо Байден, позволяет ему отправить американские войска на Украину. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «1+1» 15 апреля

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

«Чтобы некоторые подразделения, конечно, для тренировки или для других целей могли бы быть переплавлены в Украину», — подчеркнул Климкин.

В связи с этими соображениями он обратился к действующему руководителю МИД Украины Дмитрию Кулебе с вопросом, готово ли министерство обсудить это с госсекретарем США Энтони Блинкеном или с каким-либо другим представителем Вашингтона.

Ответ Кулебы свелся к тому, что уже все западные партнеры неоднократно выразили свою озабоченность ситуацией и солидарность с Украиной, а в НАТО пообещали «реальную помощь», министр не уточнил, какую именно. Он также отметил, что Украина уже поставила вопрос о расширении тренировочных миссий.

В четверг, 15 апреля, Байден объявил чрезвычайное положение в США на фоне «чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской федерации». Ранее Вашингтон сообщил о высылке 10 российских дипломатов в рамках нового пакета санкций против РФ.

При этом ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Байден предложил провести переговоры на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.