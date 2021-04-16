«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членом европейской семьи, они должны действовать соответственно. Пора перейти от разговоров к решениям… Украина не может бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», — заявил Зеленский.
Он уверен, что «безопасность Европы зависит от безопасности Украины».
В пятницу, 16 апреля, в Париже состоится встреча Зеленского и Макрона, в онлайн-формате к разговору лидеров двух стран также присоединится канцлер ФРГ Ангела Меркель. На повестке дня — обострение в Донбассе и скопление российских войск у границ Украины.
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.