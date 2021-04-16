Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что пришло время Украине войти в Евросоюз и НАТО, его слова процитировало издание Le Figaro 15 апреля

«Хотелось бы лучше»: Зеленский рассказал об отношениях с Макроном © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк заявил Зеленский.

Он уверен, что «безопасность Европы зависит от безопасности Украины».

В пятницу, 16 апреля, в Париже состоится встреча Зеленского и Макрона, в онлайн-формате к разговору лидеров двух стран также присоединится канцлер ФРГ Ангела Меркель. На повестке дня — обострение в Донбассе и скопление российских войск у границ Украины.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения российских войск у западных границ продлятся еще две недели.